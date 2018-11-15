بالرغم من قرار ترامب..أونروا تؤكد تجاوز أزمة تمويلها

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أن المنظمة تمكنت من تجاوز أزمة التمويل التي نجمت عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف تمويلها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مفوض الوكالة بيير كرينبول قوله: “الوكالة ردت على الضغوطات المالية غير المسبوقة التي تعرضت لها عبر السعي للحصول على دعم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجمعت 382 مليون دولار لتقلص العجز لهذا العام إلى 64 مليون دولار فقط”.

واعتمدت الأونروا التي تقدم مساعدات في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الأغذية على ميزانية قدرها 2ر1 مليار يورو للعام 2018 لكنها واجهت فجوة قدرها 446 مليون دولار عندما أعلنت إدارة ترامب قطع الدعم عنها.

وكانت الإدارة الأمريكية جددت أواخر آب الماضي انحيازها الفاضح لكيان الاحتلال الإسرائيلي وضغوطها على الفلسطينيين لمنع إقرار حقوقهم المشروعة وأعلنت رسميا وقفها تمويل الأونروا.