بالستي يمني على مهبط للمروحيات تابع لنظام بني سعود

استهدف الجيش اليمني بعدد من الصواريخ البالستية مهبطاً لمروحيات الأباتشي تابعاً لقوات النظام السعودي وسكن الطيارين في منطقة نجران.

مصدر في القوة الصاروخية ذكر بأن دفعة من صواريخ “بدر1 بي” البالستية أطلقت على مهبط مروحيات الأباتشي وسكن الطيارين في بير عسكر بنجران.

كما أكد أن الضربات البالستية أصابت أهدافها بدقة عالية، وأدت إلى مصرع طيارين وتدمير عدة طائرات في المكان المستهدف بنجران، ونشوب حريق لمخازن تسليح الأباتشي.

في سياق أخر، قتل عدد من مرتزقة العدوان وجرح آخرين، بعدما تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من كسر محاولت زحفهم قبالة جبل قيس في جيزان.