بالصورة.. قتيبة الرفاعي يستقيل من اتحاد كرة القدم بسبب سلبه حقوقه!

قدم قتيبة الرفاعي أمين السرالعام لاتحاد الكرة السوري استقالته اليوم الثلاثاء لصلاح رمضان رئيس الاتحاد، ليعلن بذلك عدم استمراره في منصبه خلال الفترة المقبلة.

وأشار الرفاعي في خطاب استقالته من منصب الأمين العام إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تجريده من صلاحياته الوظيفية المتعمد ما انعكس سلبا على أداء عمله.

وأضاف الرفاعي في الخطاب: “التجريد من الصلاحيات ساهم في وضع عراقيل أمامي مما جعل عملية المحاسبة الوظيفية غير ممكنة”.

يذكر بأن قتيبة الرفاعي تسلم مهامه خلفا لتوفيق سرحان الذي ظل في منصبه لأكثر من 32 عاما.