بالصور.. أبطال الجيش العربي السوري يزينون جديدة يابوس بالأشجار

سواعد حماة الوطن تبارك أرض الوطن وترابه الذي صانته بدمائها وتضحياتها ونشرت فيه السلام والطمأنينة وحفظته من أيدي الغدر، ساهمت بزراعة مئتي شجرة أرز وصنوبر وزنزرخت في معبر جديدة يابوس، ضمن حملة التشجير التي أقامتها مديرية سياحة ريف دمشق بمناسبة اليوم العالمي بالتعاون مع محافظة ريف دمشق ومديرية الزراعة في ريف دمشق.

وأشارت مصادر في وزارة السياحة بأنه شارك في الحملة حوالي “200” جريح وكل من جمعية بصمة شباب سورية ومكتب التنمية المحلية وفرعي الحزب بدمشق وريف دمشق مزينة بأسمائهم، تعبيراً عن تمسكهم بأرضهم وحبهم لتراب سورية.

البعث ميديا- خاص