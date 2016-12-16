بالصور.. أيمن رضا يبدأ تصوير مشاهده في “سايكو”

خاص – البعث ميديا

بدأ النجم أيمن رضا بتصوير مشاهده الأولى أمام كاميرا المخرج كنان صيدناوي في مسلسل “سايكو” فكرة سيناريو وحوار أمل عرفة بالشراكة مع زهير قنوع، وانتاج شركة زوى آرت برودكشن.

وخص النجم أيمن رضا العمل بكاركتر جديد لم يسبق أن لعبه من قبل، قام بابتكاره بما يتناسب مع النص، وذلك عبر شخصية “أبو النور” زوج “حكمت” إحدى الشخصيات الخمسة التي تلعبها النجمة أمل عرفة.

“سايكو” هو كوميديا اجتماعية، نتابع في حلقاته حبكة من الأحداث المشوقة، يتم التطرق فيها إلى تفاصيل حساسة تحمل بعداً إنسانياً، ولا تبتعد عما يعانيه السوريون اليوم.

ويشارك في بطولة العمل أيضا فادي صبيح، نظلي الرواس، علاء القاسم، غادة بشور، حسام تحسين بيك، طلال مارديني، يحيى بيازي، فايز قزق، روبين عيسى، أحمد رافع، ماهر شقره، ليث المفتي، إيمان عبد العزيز، رنا العضم، ندين قدور، ومن لبنان ماريو باسيل، رولا شامية، طارق تميم ونور صعب.