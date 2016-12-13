بالصور..ابتكار منزل قابل للطي يتحول إلى شاحنة

تعتزم شركة بناء روسية إنتاج منازل متوسطة الحجم يمكن طيها بدقة متناهية لتتحول إلى شاحنة نقل بطريقة فريدة.

تُظهر الصور الخطوات الأولى لتحويل المنزل إلى شاحنة من خلال طي النصف العلوي مع الجانبين لإنشاء صندوق طويل.

ويمكن للشاحنة التنقل بكل سهولة فيما بعد، إذ هي صٌممت كمنازل آلية موسمية ولاستخدامها كمكاتب وفي المراكز السياحية وكمستودعات.

ويأتي نموذج المنزل المكون من طابق واحد بمساحة 1500 قدم مربعة، في حين أن النموذج الثاني ذا الطابقين مساحته 2690 قدما مربعة.

ويعتقد المهندس ضاهر سيميونوف أن المنزل المتحول إلى شاحنة هو حل لأزمة السكن وللسفر في نفس الوقت.

وقد جُهز هذا المنزل السكني بجدران خشبية بلغت سماكتها 15 سم معززة بألواح من الصلب، كما زُود بمولدات ديزل مستقلة وكهرباء وتمديدات مياه.

ويتراوح سعر المنزل المتحرك بين 280 و360 ألف جنيه إسترليني. وقد تناقل المتابعون صور المنزل الذي يمكن طيه ليتحول إلى شاحنة عبر شبكة الإنترنت، حيث يعتقد البعض أن هذا المنزل يمكن أن يسهل السفر بينما وقع البعض الآخر في حيرة من أمرهم حول كيفية تحول المنزل إلى شاحنة.