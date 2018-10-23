بالصور.. استمرار فعاليات معرض سورية الدولي للإعلام و الإعلان “ميديا إكسبو سيريا”

وسط جو من التفاعل و تبادل الخبرات بين وسائل الإعلام المشاركة في معرض سورية الدولي للإعلام و الإعلان “ميديا إكسبو سيريا” استمر إقبال المهتمين والمعنيين بكل جديد في عالم الميديا، وقد شهد يوم المعرض الثاني ندوة قدمها الإعلامي ناصر قنديل حول أهمية دور الإعلام في المرحلة القادمة بالإضافة إلى توقيع كتابه الجديد “حزب الله… فلسفة القوة” الذي هو محاولة لتقديم إجابة تسعى لردم الفجوة الفكرية في مقاربة ظاهرة حزب الله.

وشهدت مختلف أجنحة المعرض إقبالاً حيث توافد الزائرين للتعرف على مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسات الإعلامية والإعلانية المختلفة.

ويؤكد الإقبال الملحوظ على المعرض على إدراك الناس لأهمية دور الإعلام التي حظي فيها في السنوات الأخيرة والتي لعبت دوراً كبيراً في مواجهة الإرهاب.

دمشق – لوردا فوزي