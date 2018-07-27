بالصور الرئيس الأسد يستقبل عائلات عدد من الشهداء الروس الذين ارتقوا على أرض سورية دفاعاً عنها

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد عائلات عدد من الشهداء الروس الذين ارتقوا على أرض سورية دفاعاً عنها، وكانت هذه العائلات قد شاركت مع عائلات عدد من الشهداء الأبطال السوريين -بحضور السيدة أسماء الأسد في وضع إكليل من الزهور على نصب الجندي المجهول بدمشق.. إجلالاً وإكباراً لأرواح آبائهم وأبنائهم الأبطال.. الذين امتزجت دماؤهم سوية على تراب سورية المقدس.. حين ارتقوا وهم يقاتلون مرتزقة الإرهاب الذي لا يعرف حدودا أو محرمات.. ومازال رفاقهم من رجال الجيش العربي السوري وحلفاء وأصدقاء سورية على الطريق ذاته حاملين الرسالة ذاتها في محاربة أولئك المارقين لوقف إرهابهم وجرائمهم المستمرة بحق الأبرياء..