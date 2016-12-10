بالصور.. برشلونة يهزم أوساسونا في الليغا

حقق برشلونة فوزا ثمينا على مضيفه أوساسونا بنتيجة 3-0 ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين بعد أن حصل النادي الكاتالوني على العديد من الفرص عبر ليونيل ويسي ولويس سواريز إلا انه فشل إلى ترجمتها إلى أهداف.

في الحصة الثانية نجح سواريز من فك النحس الذي لازمه وافتتح رصيده التهديفي بإحرازه الهدف الأول في (د.59) بعد تمريرة عرضية من جوري ألبا، وأضاف ميسي الهدف الثاني في (د.73)، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، سجل “البرغوث” الثنائية والهدف الثالث لبرشلونة من تسديدة قوية بعد تلاعبه بالدفاع، ليرتقي إلى المركز الأول في صدارة ترتيب الهدافين (11 هدفا)، ورفع سواريز رصيده إلى 10 أهداف بالتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

وبهذا الفوز أصبح رصيد برشلونة 31 في المركز الثاني، مقلصا الفارق إلى ثلاث نقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يواجه ديبوروتيفو لاكارونيا في وقت لاحق اليوم، في المقابل توقف رصيد أوساسونا عند النقطة 7 في قاع الترتيب.