بالصور.. حملة تطوعية أهلية في بقين ونموذج حضاري فريد

ريف دمشق – بلال ديب:

انطلقت صباح اليوم حملة تطوعية نفذها أهالي بلدة بقين بريف دمشق لتنظيف شوراع البلدة وازقتها ضمت عشرات المتطوعين من ابناء البلدة بالتعاون مع رئيس مجلس البلدة والكادر الاداري وعمال البلدية في بادرة تعبر عن محبتهم لبلدتهم.

وقد تفاوتت أعمار المشاركين من أطفال ويافعين وشباب وكبار في السن رجالاً ونساء لم يمنعهم السن من الاهتمام بنظافة شوارعهم.

وتعتبر بلدة بقين من أبرز وأشهر بلدات ريف دمشق وسورية لما تتميز به من موقع جغرافي متميز في جبال الزبداني وتشتهر بينابيعها التي تتدفق منها المياه المعدنية الصحية التي اكتسبت شهرة عالمية لمواصفاتها الفريدة.

وتعبر هذه الحملة واحدة من سلسلة حملات توعوية وصحية أهلية يقوم بها أبناء البلدة التي تشكل نموذجاً حضارياً للبلدان العصرية يتناسب فيه جمال طبيعتها وعمرانها مع ذوق ومحبة أهلها لها ولضيوفها.

يذكر ان بلدة بقين تشهد أسبوعياً اكتظاظا سكانياً وسياحياً يبلغ ذروته أيام الخميس والجمعة والسبت.