بالصور.. شاهد أصغر هاتف ذكي بالعالم

تشهد صناعة الهواتف الذكية تنافسا كبيرا بين الشركات الرائدة في هذا المجال والتي تتسابق على تقديم أفضل وآخر التقنيات للمستهلكين.

وعلى الرغم من أن غالبية المستخدمين يفضلون الهواتف الكبيرة الحجم، قامت شركة صينية غير معروفة بإطلاق أصغر هاتف ذكي بشاشة لمسية في العالم، يحمل اسم “Vphone S8”.

ويأتي الهاتف بشاشة بقياس 1.54 بوصة وزر واحد هو زر التشغيل فضلا عن ثلاثة أزرار افتراضية، وتم تزويد هذا الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 64 ميغابايت ومساحة تخزين عشوائية بسعة 128 ميغابايت كما يعمل ببطارية بسعة 380 مللي أمبير بالساعة.

ويتضمن الهاتف أيضا، رغم صغر حجمه، جهاز استشعار لقياس ضربات القلب وعدّادَ خطوات وراديو FM فضلا عن مكبر صوت وميكروفون. ويمكن استخدام سماعات الاذن المتصلة عبر البلوتوث لإجراء مكالمات، كما يمكن للهاتف أني يرتبط عبر البلوتوث بهواتف اندرويد وiOS.

ويبدو هاتف “Vphone S8” على شاكلة ساعة ذكية من دون أن تكون هذه معدة للارتداء، وينتظر أن تتم إتاحته في الصين فقط بسعر 30 دولار وسيتوفر باللونين الفضي والأسود.