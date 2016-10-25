بالصور.. صفاء سلطان في أولى تجاربها السينمائية بـ”درب السما”

تصور الفنانة صفاء سلطان في أولى تجاربها السينمائية مشاهدها في فيلم “درب السما” بعدسة المخرج جود سعيد الذي كتب نصه بعد مسودتي رامي كوسا وسماح صقال، وتنتجه المؤسسة العامة للسينما وآدامز بروداكشن.

وتؤدي سلطان في العمل أحد أدوار البطولة بشخصية “مريم” وهي “أرملة لرجل استشهد خلال الحرب في سورية، لتأخذ دوره أيضاً بعد غيابه، كما تتحمل مسؤولية أمها المقعدة وشقيقتها الصغيرة.

وتبدأ بإدارة مدرسة تحوي مستوصف ودوائر حكومية وفريق لتهريب الأطعمة وايصالها إلى بعض المناطق المحاصرة، إلى أن تلتقي بزياد “أيمن زيدان” وتنشأ بينهما قصة حب تجري أحداثها ضمن إطار مشوق.

يذكر أن الشريط يصور تراجيديا اجتماعية ممزوجة بالكوميديا السوداء، وتغوص حكايته في أجواء الأزمة السورية الراهنة مستعرضة نتائجها على مستقبل الأفراد بجميع الأصعدة، ويجسد أدوار الفيلم كلّ من: أيمن زيدان، صفاء سلطان، محمد الأحمد، جابر جوخدار ، نوار يوسف ، زهير عبد الكريم، حسين عباس، جمال العلي، حسن دوبا، روبين عيسى، رامي أحمر، رسل الحسين، مرح حسن، نور علي، هبة زهرة، لبابة صقر وعوض القدرو.