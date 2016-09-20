بالصور.. عدسة مهند قطيش تنتقل إلى السويداء مع «هواجس عابرة»

أنجز المخرج السوري مهند قطيش قرابة ربع العمل في دمشق، وانتقلت كاميرته إلى محافظة السويداء لاستكمال تصوير مشاهد مسلسله الجديد “هواجس عابرة “، تأليفه بمشاركة حسن مصطفى وانتاج شركة “حاتم” للإنتاج التلفزيوني.

ومن المقرر أن ينفذ المخرج السوري في السويداء المشاهد الرئيسية من العمل، وتتناول مجموعة شخصيات تسكن في بناء بإحدى ساحات المدينة يضم (استديو للتصوير الفوتوغرافي، صالون للتجميل، عيادة طبيب أسنان وشقة سكنية لزوجين شابين)، فيما لكل مكان من هذه الأماكن هواجسه الخاصة.

وتجمع المشاهد الأولى هناك كلاً من الفنانين كاريس بشار، أحمد الأحمد، محمد حداقي، فادي صبيح، خالد القيش، نادين تحسين بيك، جيني اسبر، جرجس جبارة، ريم زينو، سوسن أبو عفار، كما يضم العمل أيضاً طلال مارديني، علي كريم، جمال العلي، فوزي بشارة وأندريه سكاف.

يذكر أن “هواجس عابرة” عبارة عن مسلسل اجتماعي إنساني (منفصل متصل)، يرتكز على حكايات عديدة ستقدم بأسلوب كوميدي بسيط بعيد عن المبالغة أو التهريج.

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مسلسل هواجس عابرة – البعث ميديا
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مسلسل هواجس عابرة – البعث ميديا
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مسلسل هواجس عابرة – البعث ميديا
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مسلسل هواجس عابرة – البعث ميديا
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مسلسل هواجس عابرة – البعث ميديا
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مسلسل هواجس عابرة – البعث ميديا

دانا وهيبة – دمشق

 

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