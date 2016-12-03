بالصور.. كلاسيكو الأرض ينتهي بالتعادل بين برشلونة وريال مدريد

أنقذ سيرجيو راموس ريال مدريد من الخسارة أمام برشلونة في المباراة التي جرت بينهما ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الليجا، بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة (90).

وكان الأورجوياني لويس سواريز، تقدم لبرشلونة في الدقيقة (53)، ليحافظ لريال مدريد على فارق النقاط الست في الصدارة بـ34 نقطة، مقابل 28 نقطة للبرسا، الذي انفرد بالوصافة.

لعب الفريقان بخطة مختلفة، لويس إنريكي حافظ على طريقته المعتادة 4-3-3، بينما لجأ زين الدين زيدان لتكتيك 4-4-2، وكان التفوق أول شوط لصالح الملكي بفضل نشاط وقوة خط وسطه الذي ضم ثنائي الارتكاز ماتيو كوفاسيتش ولوكا مودريتش الذين كسرا هجمات الفريق الكتالوني مبكرًا، وفصلوا بين خطوطه الثلاثي.