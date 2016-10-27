بالصور.. لجنة تحكيم إسبانيا: هدف ميسي على فالنسيا صحيح

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن اللجنة الفنيّة للحكام في الدوري الإسباني لكرة القدم، ترى أن هدف ميسي أمام فالنسيا لم يكن تسللًا كما طالبت صحف نادي فالنسيا الإسباني.

ووفقًا لبرنامج “El Partidazo” في إذاعة كادينا كوبيه أن اللجنة الفنية للحكام ترى أن الهدف ليس تسللًا ولم يكن عليه أي غبار ومطالبات لاعبي نادي فالنسيا لم تكن في محلها والهدف صحيح 100%.

وكان ميسي افتتح التسجيل لفريقه برشلونة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء قفز من فوقها الأوروجوياني لويس سواريز والذي كان في موقف تسلل.

وبحسب لاعبو وصحف نادي فالنسيا فإن وجود لويس سواريز أعاق حركة حارس نادي فالنسيا دييجو ألفيس، لذا كان يجب أن يتم احتساب الهدف تسللًا.

ولكن وفقًا لما كشفه البرنامج نقلًا عن اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا فإن سواريز كان بينه وبين ألفيس مسافة كافية لكي لا يعيق حركته، لذا فإن الهدف شرعي بشكل كامل.