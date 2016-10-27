بالصور.. مانشستر يونايتد يخرج السيتي من كأس الرابطة الإنكليزية

انتزع فريق مانشستر يونايتد فوزًا غاليًا على ضيفه وجاره مانشستر سيتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء بملعب “أولد ترافورد” ضمن منافسات دور ال16 من كأس رابطة المحترفين.

سجل هدف المباراة الوحيد خوان ماتا في الدقيقة 54، ليتأهل المانيو لدور الثمانية، بينما خسر بيب جوارديولا أول ألقاب الموسم، وواصل فشله في قيادة مانشستر سيتي لتحقيق الفوز على مدار 6 مباريات متتالية في كل البطولات.

خاض جوزيه مورينيو المواجهة بخطة 4-2-3-1، معتمدًا على تشكيلة قوية تضم دافيد دي خيا في حراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع أنطونيو فالنسيا، دالي بليند، ماركوس روخو، لوك شو، ثم ثنائي ارتكاز الوسط أندير هيريرا ومايكل كاريك أمامهما المحاور الهجومية بوجبا

وماتا وراشفورد خلف رأس الحربة الوحيد إبراهيموفيتش.

أما بيب جوارديولا اعتمد على خطة 4-1-2-3 .. ومنح فرصة أكبر للشباب بإشراك الظهير الأيمن بابلو مافيو ولاعب الوسط أليكس جارسيا وليروي ساني، والمهاجم النيجيري إيهنياتشو، تساعدهم عناصر الخبرة فنسنت كومباني قائد الفريق ونوليتو وجيل كليشي وأوتاميندي والحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو.