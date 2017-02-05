بالصور.. مانشستر يونايتد يقسو على ليتسر ويهزمه بثلاثية

عاد فريق مانشستر يونايتد لسكة الانتصارات، بفوز كبير ومستحق خارج ملعبه أمام ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد بملعب “ووكر ستاديوم” في ختام منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الأهداف كل من هنريك مخيتاريان، زلاتان إبراهيموفيتش، خوان ماتا في الدقائق 42 و44 و49، ليكسر “المانيو” سلسلة تعادلاته 3 مباريات متتالية، رافعًا رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس.

أما ليستر حامل لقب المسابقة، واصل السقوط إلى الهاوية، حيث تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز 16، متساويًا مع مدلزبره وسوانزي سيتي، ليصبح مهددًا بقوة بالهبوط لدوري الدرجة الأولى.