بالصور “مبادرة كتاب” نمط عصري للتشجيع على القراءة وبناء المجتمع

مبادرة كتاب هي مبادرة شبابية مجتمعية سورية أطلقها الأستاذ المحامي يوسف صباغ بهدف تشجيع القراءة في المجتمع المحلي بمختلف أنماطها عبر خطة مدروسة تسعى إلى إيجاد اكبر عدد ممكن من المكتبات في أماكن مناسبة، كـ ( المقاهي, مراكز رعاية مجتمعية, مدارس, جامعات، مشافي, مراكز ايواء …الخ).

وتسير المبادرة على خطين رئيسيين بحسب الفئة العمرية و هما: الفئة الأولى(الأطفال و اليافعين): عبر إيجاد مكتبات مليئة بقصص الأطفال في مراكز الرعاية الاجتماعية خصوصاً, وعقد جلسات قراءة تتضمن نشاطات تشجع الطفل على تنمية هذه الهواية لديه.

والفئة الثانية (الشباب): عبر إيجاد مكتبات مليئة بالروايات العالمية و العربية و المحلية المنتقاة لتشجيع الشباب السوري على القراءة مجاناً.

يضاف إلى هذين النوعين خطة لوضع مكتبات تخصصية في بعض الأماكن مثل: مكتبة صحية توضع في مشفى, مكتبة مسرحية توضع في معهد مسرحي ..إلخ.

وقد أسست المبادرة العديد من المكتبات توضح الصور أماكن توزعها والجهات المتعاونة والداعمة والمحتضنة لها:

البعث ميديا|| بلال ديب