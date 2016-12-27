بالصور “مشروع الف نُون” يطلق تقويم (لوحة وجملة) للدعم الاجتماعي

تحت عنوان ( لوحة وجملة ) أطلق المشروع الفكري الابداعي الفني الانساني “مشروع الف نُون” جديده لدعم المجتمع المدني المحلي، من خلال إصدار تقويم ٢٠١٧ الذي يضم مجموعة فنانين سوريين.

حيث يوزع التقويم مجاناً من الف نُون الى بعض الجمعيات الخيرية في المحافظات ويعود ريع المبيع لهم .. ووصف القائمون على المشروع في الاعلان المنشور للترويج له عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك بأن ما لديهم “اكتر من هيك بشوي.. نحن مجرد جسر”.

مشروع ألف نون الذي يتبنى فكرة أن قصة الحب بين حرف الألف وحرف النون تنتج مزيجا خلاقا في ظاهره كلمة ( الف نون ) و في جوهره ( الفنون)، فهو تجربة تؤكد أن الفن في ظرفنا الحالي ليس كماليات بل هو ضرورة ونافذة للأرواح المتعبة وشكل أيضا ضرورة لاستمرار المسيرة الحضارية لبلدنا، كما وصفته الفنانة نجلاء دالاتي في تعليقها على الاعلان.

ويبقى الفن الهادف المستند الى فكر وطني مستنير منطلق من واقع حقيقي الى واقع اكثر جمالاً أحد أهم الاسلحة التي تمتلكها سورية في معركتها الحضارية ضد الارهاب ومحاولات التدمير المقصود لمعالمها الانسانية والحضارية.

البعث ميديا|| بلال ديب