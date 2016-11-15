بالصور.. منتخب سورية يتعادل مع إيران في التصفيات المونديالية

تعادل منتخب سورية الوطني لكرة القدم مع نظيره الإيراني دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب توانكو عبدالرحمن في مدينة سيرم بان الماليزية اليوم في الجولة الخامسة من الدور النهائي للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في روسيا 2018.

وبهذا التعادل اصبح رصيد منتخبنا 5 نقاط وبقي في المركز الرابع بينما أصبح رصيد المنتخب الإيراني 11 نقطة في الصدارة وتقدم منتخب كوريا الجنوبية للمركز الثاني برصيد 10 نقاط بعد فوزه اليوم على نظيره الاوزبكي الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 9 نقاط في الجولة ذاتها التي شهدت أيضا تعادل منتخبي قطر والصين سلبا ليبقى منتخب قطر في المركز الخامس برصيد 4 نقاط وظل منتخب الصين بالمركز السادس والأخير برصيد بنقطتين.

منتخبنا قدم أداء جيدا في الشوط الأول وأتيحت له فرص للتسجيل أبرزها رأسية عمر خريبين التي جاورت القائم في الدقيقة 13 وتمكن منتخبنا من إحكام منطقته الدفاعية لصد هجمات المنتخب الإيراني ببراعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني زاد منتخبنا من ضغطه الهجومي وحصل على أكثر من فرصة إلا أنه أهدرها وخصوصا تسديدة عمر خريبين التي جاورت قائم مرمى المنتخب الإيراني في الدقيقة 75 وتألق حارس مرمى منتخبنا ابراهيم عالمة في إنقاذ مرماه من أهداف كادت تكون محققة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.