باليستي يستهدف مرتزقة العدوان في نجران

خلّف العدوان السعودي على اليمن إحصائيات مرعبة بعد ألف وثلاثمئة يوم من العدوان المتواصل، فقد وجّهت الأمم المتحدة نداء عاجل للمطالبة بوقف العدوان ورفع الحصار، مشددةً على أنّ اليمن يواجه أكبر مجاعة خلال القرن المنصرم، فيما أكد رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن اليمن عبد الله شعبان أن الطيران تحالف العدوان السعودي قام بجرائم يندى لها الجبين، وأن لجنة كسر الحصار رصدت بأن هناك تمادياً كبيراً جداً من قبل تحالف العدوان بقصف الأطفال والنساء في اليمن، وقال: لدينا 327 مستشفى ومرفق صحي ضرب، ولدينا 888 مدرسة ومعهد ضربت، ولدينا 125 منشأة جامعية ضربت، ولدينا 279 منشأة سياحية ضربت، ولدينا 112 منشأة رياضية قصفت أيضاً، ولدينا 38 منشأة إعلامية، ولا أعلم ماذنبهم لكي يقصفوا ولماذا يتم استهدفهم، مضيفاً: إن الدور الأممي في اليمن مازال يستمر في خذلان اليمنيين وأن هناك شبه تواطؤ لدى القائمين في الأمم المتحدة على الشأن اليمني.

ميدانياً، استشهد يمني وأصيب ثلاثة آخرون جراء عدوان قوات ومرتزقة النظام السعودي على محافظتي تعز وصعدة اليمنيتين، وقال مصدر أمني: إن مواطناً يمنياً استشهد برصاصة قناص تابع لمرتزقة العدوان السعودي في منطقة الكبيب بمديرية مقبنة في تعز، مضيفاً: إن ثلاثة مواطنين أصيبوا جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديريتي شدا ورازح الحدوديتين في محافظة صعدة.

إلى ذلك شن طيران تحالف العدوان غارة على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر في صعدة، كما شن ست غارات على منازل المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

ورداً على العدوان المستمر والحصار بحق الشعب اليمني شن الجيش اليمني واللجان الشعبية اليمنية عمليات عسكرية على مواقع جنود ومرتزقة العدوان السعودي في تعز والحديدة والجوف ومأرب والبيضاء وكبدوهم خسائر كبيرة، وأوضح مصدر أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية هاجموا مواقع للمرتزقة في جبهتي عصيفرة والجرة في تعز ما أدى إلى مقتل خمسة وجرح آخرين، فيما تمّ إحراق مدرعة للمرتزقة في الساحل الغربي في الحديدة.

كما نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية بالقرب من مجمع المتون في الجوف وتمّ استهداف تجمع لآليات العدوان في جبهة الضيق بصرواح في مأرب، كما قتل وأصيب العشرات منهم وتم تدمير بعض الآليات في المحافظة ذاتها، بينما تصدى الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف في جبهة قانية في محافظة البيضاء وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

كما قتل عدد من مرتزقة جيش النظام السعودي وأصيب عدد آخر بعد عملية هجومية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية في قطاع جيزان، وقال مصدر عسكري: إن عناصر الجيش واللجان الشعبية شنوا عملية هجومية على موقع ثاهر الجمل قبالة جبل قيس ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي وتدمير واغتنام عتاد حربي خلال العملية الهجومية.

وفي وقت سابق، قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة جيش النظام السعودي شرق جبل الدود وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.

وفي الجوف، أكد مصدر عسكري أن وحدة الهندسة في الجيش اليمني دمرت بعبوة ناسفة آلية محملة بمرتزقة العدوان السعودي في جبهة العقبة بخب والشعف ما أدى إلى مصرع من كان على متنها، كما دمر مدرعة تابعة لمرتزقة العدوان السعودي في تعز ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

في الأثناء، أعلنت القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية أنها أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في البقع قبالة نجران جنوب السعودية، وأكد مصدر في القوة الصاروخية أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة موقعا خسائر مباشرة في صفوف المرتزقة.