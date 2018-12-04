بانتظار الدعم…جامعيان يولدان الطاقة الكهربائية من الجاذبية الأرضية

نفذ الطالبان محمد خير زينو ويوسف السواس من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة البعث مشروعا لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الجاذبية الأرضية أو الثقالة.

وأوضح زينو أنه تمكن وزميله بعد أربع تجارب من الوصول إلى هدفهما حيث حصلا على استطاعة 80 واطا مجانية لا تحتاج إلى شمس أو رياح أو ماء مستدامة طوال العام، لافتا إلى أنهما استخدما مجموعة سلاسل وعلب سرعة كوكبية لزيادة عدد دورات المولد الكهربائية وتقليل سرعة نزول الثقل إلى الأرض.

وأشار زينو إلى أنهما قاما بإجراء التجربة على بناء مؤلف من طوابق فحصلا على طاقة كهربائية كافية لإنارة شقة خلال زمن دقيقة مبينان أنه بالنسبة لإعادة الثقل للأعلى استخدما مجموعة مسننات ومحركا صغيرا يعمل بالطاقة الشمسية مع بطارية صغيرة من أجل العمل مساء.

ويمكن الاستفادة من المشروع المطبق في المصاعد بحيث يقوم المولد لدى نزول مصعد يحمل أوزانا كبيرة بتوليد طاقة كهربائية تصل لواط وأثناء صعود المصعد تدور البكرات المصممة بتوليد طاقة كهربائية مماثلة تمكن المصعد من إتمام عمله ما يعني وفق زينو أن المولد المستخدم يولد الطاقة الكهربائية بالاتجاهين.

وأمل زينو بأن يكون هناك جهات داعمة لهذه المشاريع والابداعات الطلابية المهمة.

الدكتور إياد دبورة من كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية قسم ميكانيك قوى المشرف على المشروع أشار إلى أهمية المشروع من حيث اعتماده على الجاذبية في توليد الطاقة الكهربائية ما يشكل مصدرا جديدا لتوليد الكهرباء، لافتا إلى أهمية تبني هذه الإبداعات الطلابية ودعمها نظرا لأهميتها الاقتصادية.