“بانتظار الياسمين” يفوز بجائزة “ايمي أوورد”

فاز مسلسل “بانتظار الياسمين” بجائزة الأكاديمية الدولية للفنون التلفزيونية في نيويورك “ايمي أوورد”، كأول مسلسل سوري، والثاني على مستوى الوطن العربي ترشح لهذه الجائزة.

وخاض المسلسل منافسات “ايمي” العالمية لأفضل إنتاج عن فئة المسلسلات الطويلة، مع ثلاثة أعمال أخرى من ألمانيا، كندا، والأرجنتين، وشارك في هذه المنافسات أكثر من سبعين دولة في العالم.

وتعتبر الأعمال الأربعة بمجرد وصولها للتصفيات النهائية، قد حازت على شهادة الـ “إيمي أوورد”، إلا أن واحدا منها فقط سيمنح الجائزة الأولى في حفل سيقام بمدينة نيويورك يوم 21/11/2016.

و”بانتظار الياسمين” من تأليف أسامة كوكش، إخراج سمير حسين، وإنتاج شركة “ABC ” وتدور أحداث المسلسل في حديقة صغيرة عاشت فيها مجموعة من المهجرين نزحوا إليها من مدن سورية عديدة.

شارك في العمل: غسان مسعود، وسلاف فواخرجي، وصباح الجزائري، ونادين خوري، وأيمن رضا، وشكران مرتجى، ومحمد حداقي، وأحمد الأحمد، ومرح جبر، وخالد القيش، ومحمود نصر، وسامر إسماعيل، ومعتصم النهار، وجوان خضر، وحلا رجب، ومرام علي، ومحمد قنوع، وروزينا لاذقاني، وحسام تحسين بيك، وعلي كريم، وأمانة والي، وممثلون كثر آخرون.