بانوت: سورية شريك مهم

احتفلت السفارة الهندية بدمشق بالذكرى الـ55 لإطلاق برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي “آيتك” وذلك في فندق داماروز بدمشق.

وتحدث عدد من الطلبة المستفيدين من البرنامج خلال الحفل عن تجربتهم الدراسية في الهند والخبرات التي تلقوها والإيجابيات التي ستنعكس على عملهم في المستقبل بمختلف المؤسسات السورية.

مسؤولة تنفيذ برنامج “ايتك” في السفارة الهندية هدى الأمين لفتت في كلمة لها إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب وتقييم مدى الفائدة من برامج التدريب التي تقدمها الهند ضمن “آيتك” والذي يستوعب سنويا نحو 90 متدربا سوريا في مختلف المجالات التقنية.

وفي تصريح للصحفيين أكد السفير الهندي بدمشق مان موهان بانوت أهمية البرنامج في التأهيل والتدريب وتعميق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين مشيرا إلى أن سورية كانت شريكا مهما للهند في هذا البرنامج.

ولفت بانوت إلى أن الهند قدمت للطلبة السوريين برنامجا خاصا تضمن 1000 منحة دراسية وذلك نظرا لحاجة سورية في مرحلة إعادة الاعمار لوجود مواهب شابة قادرة على إعادة البنى التحتية للبلاد.

رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد ماهر قباقيبي أكد بدوره أهمية البرنامج في تعميق التبادل الثقافي والأكاديمي المشترك بين المؤسسات التعليمية السورية ونظيرتها الهندية مشيرا إلى أن رؤساء الجامعات السورية أجروا عددا من الاجتماعات مع ممثلين لنحو40 مؤسسة تعليمية هندية بهدف توسيع العلاقات وإقامة أبحاث علمية مشتركة وذلك على هامش مشاركتهم في المؤتمر الدولي للتعليمي العالي الذي عقد مؤخرا في نيودلهي.

حضر الحفل عضوا القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محسن بلال وعمار سباعي رئيس لجنة الصداقة السورية الهندية المشتركة ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني وعدد من مديري الإدارات في وزارة الخارجية والمغتربين.

يذكر أن برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي “آيتك” الذي أطلقته الحكومة الهندية في الـ15 من أيلول عام 1964 هو تعاون وشراكة للفائدة المتبادلة بين الهند والدول الشريكة ويخدم سنويا أكثر من 40 ألف متدرب من 161 دولة.