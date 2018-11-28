بانوراما فنية.. حفل مشترك لطلاب كليتي الموسيقا والتربية بجامعة البعث

نتاجات موسيقية ومسرحية منوعة قدمها طلاب كليتي الموسيقا والتربية في جامعة البعث بحمص خلال حفل بعنوان “بانوراما فنية” استضافه مسرح كلية الموسيقا.

الحفل الذي أقامه فرع جامعة البعث لحزب البعث العربي الاشتراكي بمناسبة أعياد تشرين التصحيح تضمن فقرات فنية متنوعة غنائية من “موطني” و”تعلى وتتعمر يا دار” وميدلي غنائي بعنوان “حرب” وبانوراما بعنوان “قصة جريح وحب في زمن الحرب” إضافة لفقرات شعبية راقصة لفرقة أطفال مدرسة محمد هنداوي وعرض مجسمات فنية عبرت عن الوضع في سورية قبل الحرب الإرهابية وبعدها.

وأشارت عضو قيادة فرقة كلية التربية للحزب والمشرفة على الاحتفال ريم علي إلى أهمية ما قدمه طلبة الجامعة ولا سيما كلية التربية من فقرات فنية ومسرحية عبروا فيها عن فهمهم للواقع والحياة والحرب التي عاشها الشعب السوري ما يؤكد على دور الجامعات والشباب في المجتمع.

بدوره أشار الدكتور رصين زكية عميد كلية التربية الموسيقية إلى أهمية التشاركية الفنية بين كليات الجامعة والتي قدمت بانوراما جميلة جمعت بين الموسيقا والمسرح.

كما عبر عدد من الطلبة المشاركين من كلية التربية عن سعادتهم بما قدموه من فقرات فنية مسرحية حاكت الواقع وهموم الشباب والمجتمع ككل وتأثير الحرب عليه وانتصارات أبطال الجيش العربي السوري ضد الإرهاب.