بان كي مون: هجمات السعودية في اليمن انتهاك صارخ للقانون الدولي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن قصف مجلس العزاء في صنعاء انتهاك صارخ للقانون الإنساني والدولي، مطالبا بتشكيل فريق تحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين عن تلك المجزرة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات للصحفيين، الاثنين، أن “الهجمات الجوية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية (في اليمن) أدت بالفعل لمذابح هائلة، ودمر الكثير من المنشآت الطبية في البلاد، والبنى التحتية المدنية”، وتابع: “يجب أن تكون هناك محاسبة على كل الأفعال المروعة التي تحدث في إطار الحرب في اليمن”.

من جهته، جدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد الحسين دعوته لإجراء تحقيق دولي في جرائم حرب محتملة في اليمن قائلا إن “القصف الشائن في مطلع هذا الأسبوع على مجلس عزاء يظهر استمرار الانتهاكات بلا عقاب”.