بايرن ميونيح يقسو على أرسنال بخماسية

اكتسح بايرن ميونيخ ضيفه أرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جرى بينهما، الأربعاء 15 شباط، في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل خماسية الفريق “البافاري”، الهولندي أريين روبين، في الدقيقة (11)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة (53)، والإسباني تياغو ألكانترا (هدفين)، في الدقيقتين (56 و64)، وتوماس مولر في الدقيقة (89)، بينما سجل أليكسيس سانشيز هدف أرسنال الوحيد، في الدقيقة (30).

ووضع بايرن ميونيح بهذه النتيجة قدما في ربع النهائي، بعدما أصبحت المهمة شبه مستحيلة على أرسنال لخطف بطاقة التأهل في لقاء العودة.