بايرن ميونيخ يحصّن زعامته المطلقة للدوري الألماني

غرّد بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام الخمسة الأخيرة خارج السرب بفوزه المثير والثمين على مضيفه شتوتغارت 1-صفر السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين بايرن ميونيخ بفوزه إلى مهاجمه الدولي توماس مولر، بديل الفرنسي كورنتان توليسو، حيث سجل الهدف الوحيد بعد 14 دقيقة من نزوله من تسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة أسكنها على يمين الحارس رون-روبرت تسيلر (79).

وكان بايرن ضمن في المرحلة قبل الماضية لقب بطل الشتاء المعنوي، ومباراته مع شتوتغارت هي الأخيرة له في الدوري قبل العطلة الشتوية التقليدية.