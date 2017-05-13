بايرن ميونيخ يقتنص فوزا مثيرا من لايبزيغ في “البوندسليغا”

قلب بايرن ميونيخ تأخره بأربعة أهداف لثلاثة، إلى فوز مثيرعلى مضيفه لايبزيغ 5-4، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل أهداف العملاق البافاري كل من روبيرت ليفاندوفسكي في (د.17، 83) ، وتياغو ألكانتارا في (د.60)، ودافيد ألابا في (د.91)، وآريين روبن في (د.94).. في المقابل أحرز رباعية أصحاب الأرض كل من مارسيل سابيتسر في (د.2)، وتيمو فيرنير في (د.29 و65)، ويوسف بولسن في (د.47)..

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد بايرن ميونيخ “بطل المسابقة” إلى 79 نقطة، في الصدارة، في المقابل تجمد رصيد لايبزيغ عند 66 نقطة في المركز الثاني.