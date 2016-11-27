بايرين ميونخ يجدد عقد الفرنسي ريبيري

أعلن بايرن ميونيخ بطل ألمانيا لكرة القدم أنه مدد عقد لاعبه الفرنسي فرانك ريبيري عاما إضافيا حتى حزيران 2018.

وسيكون لاعب الوسط الفرنسي في نهاية عقده الجديد قد أمضى 11 موسما في صفوف بايرن.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينتس رومينيغيه في بيان: “ستة ألقاب في الدوري الألماني، خمسة في كأس ألمانيا، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، السوبر الأوروبية: أكبر انتصارات بايرن في الأعوام القليلة الماضية كانت مرتبطة بشكل وثيق بفرانك ريبيري”… “إنه لاعب أساسي وممتع للجماهير، ونحن سعداء بتمديد عقده عاما إضافيا”.

وكان ريبيري (33 عاما) انضم إلى بايرن ميونيخ في 2007 قادما من مرسيليا، وخاض ريبيري مع بطل ألمانيا 333 مباراة حتى الآن سجل فيها 108 أهداف وساهم بـ164 هدفا.

من جهته، قال النجم الفرنسي: “أتطلع إلى لحظات أخرى جميلة مع جماهير بايرن، وأريد أن أكون جزءا من نجاح الفريق حتى نهاية عقدي”.