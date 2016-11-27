بايرين ميونخ يحسم موقعة ليفركوزن ويهزمه

حسم بايرن ميونيخ بطل المواسم الأربعة السابقة القمة مع ضيفه باير ليفركوزن بشق النفس، وفاز عليه بنتيجة 2-1، ضمن المرحلة الثانية عشرة من البوندسليغا.

وافتتح العملاق البافاري التسجيل عن طريق الإسباني تياغو ألكانتارا بعد كرة مرتدة سددها قائد الفريق فيليب لام ارتدت إليه وتابعها برأسه من زاوية صعبة في قلب المرمى (30).

وعادل ليفركوزن بعد 5 دقائق تماما عندما حول يوليان براندت كرة بينية إلى التركي هاكان جالهان أوغلو الذي تابعها بيسراه على يمين الحارس مانويل نوير في أعلى الزاوية.

وفي الشوط الثاني، نجح المدافع ماتس هوملس بإعادة التقدم إلى أصحاب الأرض بضربة رأس وتابع في الشباك كرة نفذها يوشوا كيميش من ركلة ركنية في (د.56).

ورفع بايرن رصيده إلى 27 نقطة مقلصا الفارق مع لايبزيغ المتصدر إلى 3 نقاط، فيما وقف رصيد باير ليفركوزن عند 16 نقطة في المركز التاسع.