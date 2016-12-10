بايرين ميونخ يكتسح فولفسبورغ ويعتلي صدراة البوندسليغا

استعاد بايرن ميونيخ، صدارة ترتيب جدول الدوري الألماني “البوندسليغا”، إثر فوزه على ضيفه فولفسبورغ بنتيجة كبيرة 5ـ0 ضمن المرحلة الرابعة عشرة من البطولة.

وافتتح النجم الهولندي آريين روبن التسجيل لبايرن ميونيخ في (د.18) ثم أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في (د.22).

وفي الشوط الثاني، سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث للفريق في (د.58)، رافعا رصيده الشخصي في الموسم إلى 11 هدفا، ثم سجل زميله توماس مولر أول هدف له بالموسم في (د.76) قبل أن يختتم البديل دوغلاس كوستا التسجيل بالهدف الخامس لبايرن في (د.86).

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 33 نقطة لينتزع الصدارة بفارق الأهداف أمام لايبزيغ، الصاعد هذا الموسم لدوري الدرجة الأولى، بينما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 10 نقاط.