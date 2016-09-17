بايرين ميونخ ينتفض ويهزم إنجلوشتات بثلاثية في البوندسليغا

استعاد بايرن ميونيخ صدارة جدول ترتيب البوندسليجا من كولون، بعد أن حول تأخره أمام إنجلوشتات إلى فوز بنتيجة (3-1) في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

تقدم إنجلوشتات عن طريق داريو ليزكانو في الدقيقة الثامنة، قبل ان ينتفض بايرن ميونيخ بثلاثية عن طريق روبرت ليفاندوفسكي وتشابي ألونسو ورافينيا في الدقائق 12 و50 و84.

وبات حامل اللقب متصدرًا لجدول الترتيب برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين عن كولون الثاني، بينما قبع إنجلوشتات في المركز الـ15 برصيد نقطة.

التفوق كان بافاريًا فقط على مستوى الاستحواذ الذي بلغ 72% في بعض الأحيان، لكن ذلك لم يمنع إنجلوشتات من تهديد مرمى بطل الدوري الألماني بل والتفوق عليه بـ11 تسديداة مقابل 7.

وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا من الحارس مانويل نوير، الذي أنقذ ثلاثة أهداف محققة من لاعبي إنجلوشتات.

فجر الضيوف مفاجأتهم المبكرة عن طريق داريو ليزكانو الذي تسلم تمريرة ماثيو ليكي وسدد الكرة مباشرة اصطدمت في قدم نوير وسكنت الشباك، ليكسر الصمود الدفاعي الذي أستمر لخمس مباريات في مختلف البطولات مع كارلو أنشيلوتي.

وتعادل الفريق البافاري عن طريق هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي تسلم تمريرة فرانك ريبيري البينية، متوغلا داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة “لوب” من فوق جسد حارس إنجلوشتات.

الهدف الثاني جاء من ماركة مسجلة لتشابي ألونسو، الذي تسلم تمريرة المتألق فرانك ريبيري خارج منطقة الجزاء، مسددًا صاروخية هزت الشباك على يمين حارس المرمى.

ومن تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، قتل البرازيلي رافينيا المباراة بإحرازه الهدف الثالث للبافاري