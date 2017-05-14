بايكال: أردوغان ينتهج سياسات دينية وطائفية على الصعيدين الداخلي والخارجي

اتهم عضو البرلمان التركي دانيز بايكال رئيس النظام الحالي رجب طيب أردوغان بأنه ينتهج سياسات دينية وطائفية على الصعيدين الداخلي والخارجي مؤكدا أن ذلك خطر كبير.

وقال بايكال في حشد شعبي في مدينة كارامان وسط الأناضول “من الخطأ والخطر جدا أن يكون الدين والطائفية سلاح اي رجل سياسي كما فعل الرئيس أردوغان في السياسة الداخلية والخارجية وهو ما انعكس بشكل خطير على الواقع الداخلي والخارجي ولأن الجميع يرى ما آلت إليه الأمور في سورية والعراق”.

وناشد بايكال الشعب التركي عدم دعم أي سياسي يتحدث إليهم بلغة الدين والطائفية مؤكدا أن “استعداء فئة من الشعب التركي ضد فئة أخرى لأسباب دينية وخطيرة يهدد أمن واستقرار البلاد كما هو الحال إذا كان الحديث قوميا وعنصريا”.

وكان بايكال أكد الخميس الماضي على ضرورة العمل المشترك بين جميع قوى المعارضة للاتفاق على خطة مشتركة للتخلص من رئيس النظام الحالي رجب طيب أردوغان خلال انتخابات العام 2019.

ويسعى أردوغان بمختلف الوسائل إلى فرض هيمنته على الدولة التركية من خلال فرض حالة الطوارئ وحملة القمع الواسعة والاعتقالات والإقالات التي طالت جميع مؤسسات الدولة إضافة إلى قمع حرية الصحافة وإغلاق العديد من الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الالكترونية العالمية وآخرها حجب موقع ويكيبيديا.