بتكلفة «170» مليون ليرة.. دواجن حماة تؤهل منشآتها

أعلنت منشأة دواجن حماة عن توقيع عقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير “فرع المنطقة الوسطى” لاستكمال عمليات تأهيل منشأة الدواجن وصيانة التجهيزات التي تتضمنها بتكلفة 170 مليون ليرة.

وذكر الدكتور إياد العبد الله مدير عام منشأة دواجن حماة أن أعمال التأهيل التي تستمر لمدة 240 يوماً وتشمل تركيب “4” بطاريات تربية دجاج بياض بنظام الأقفاص حديث موزعة على هنكاري حظائر تربية قطعان الدجاج بسعة 21 ألفاً و600 طير، إضافة إلى التجهيزات الكهربائية والميكانيكية المتعلقة بها، مبيناً أهمية هذه التجهيزات الحديثة كون التجهيزات الموجودة ضمن المنشأة قديمة ويبلغ عمرها نحو 60 عاماً كما أن أداءها ضعيف وتركيب التجهيزات الجديدة والبطاريات سيساهم في تحقيق زيادة بالخطة الإنتاجية والتقليل من الطير النافق وأيضاً الهدر العلفي والبيض المكسور أو المشعور إضافة إلى توفير اليد العاملة والطاقة الكهربائية.‏

وأضاف العبد الله: إن المنشأة تعمل على تحسين جودة المنتج من خلال اتباع برامج التغذية والخلطة العلفية واللقاحات بشكل علمي وصحيح إضافة إلى إجراءات الحجر الصحي المشددة والتعقيم الدوري للمنشأة مبيناً أن مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 295 مليون ليرة منها 275 مليون ليرة ناتجة عن بيع 8 ملايين و700 ألف بيضة.‏