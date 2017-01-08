بتكليف الرئيس الأسد.. السفير عبد الكريم يشارك باستقبال جثمان المطران كبوجي

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد شارك سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم باستقبال جثمان مطران القدس في المنفى والنائب البطريركي العام للقدس الراحل هيلاريون كبوجي في مطار بيروت اليوم.

وقال السفير عبد الكريم ” باسم السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية جئنا لنستقبل جثمان هذا المناضل الكبير المطران هيلاريون كبوجي” لافتا إالى أن سورية التي أنجبت هذا المطران المناضل تفخر به.

وأضاف السفير عبد الكريم “نرى في هذا المطران الكبير شهيدا حيا يتجدد رغم رحيله فيما تركه من مآثر ومن سيرة وإخاء وقدرة على الاستمرار في الدفاع عن قضايا أمته رغم سنواته التسعين .. ونحن الآن نتقبل عزاءه لكن بما تركه من مآثر يشكل العزاء الحقيقي لهذه الامة وصورة نتعلم منها دائما”.

وأشار السفير عبد الكريم الى أن المطران الراحل كان صورة للمواطن الحق المنتمي إلى قضية أمته ووفيا لسورية وفلسطين وكان صورة مثلى للإخاء الإسلامي المسيحي لأنه نذر نفسه ومبادئه وسيرته ونضاله لخدمة أمته والإنسانية.

وتوجه السفير عبد الكريم بالرحمة الواسعة للمطران كبوجي مؤكدا أنه يمثل صورة الحياة التي ستبقى حية فينا وفي الأجيال اللاحقة.

وغيب الموت المطران كبوجي في العاصمة الإيطالية روما الأحد الماضي عن عمر ناهز 94 عاما بعد مسيرة حافلة بالنضال فى سبيل القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن المقاومة وعن سورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها.