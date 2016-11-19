بتكليف من الرئيس الأسد..السفير آلا يشارك في احتفال تنصيب عدد من الكرادلة في الفاتيكان

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد قام السفير حسام الدين آلا سفير سورية لدى الفاتيكان بالمشاركة في الاحتفال الرسمي الذي أقيم في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان برئاسة البابا فرنسيس اليوم لتنصيب عدد من الكرادلة والذي تم خلاله منح السفير البابوي في سورية المونسنيور ماريو زيناري درجة الكاردينالية.

ونقل السفير آلا خلال لقائه قداسة البابا بهذه المناسبة تحيات الرئيس الأسد معربا له عن التقدير للاهتمام المستمر الذي يوليه البابا فرنسيس لسورية والذي تم التعبير عنه في مناسبات مختلفة اخرها قراره غير المسبوق بمنح السفير البابوي في دمشق مرتبة الكاردينال لافتا إلى ما يحمله ذلك من دلالات عميقة.

من جانبه أشار البابا فرنسيس إلى اهتمامه باحلال السلام في سورية موضحا أنه أراد تخصيص سورية بهذه اللفتة لتكون تعبيرا عن قربه منها وتعاطفه معها ومع شعبها.