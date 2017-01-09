بتكليف من الرئيس الأسد .. السفير علي عبد الكريم يشارك في مراسم جنازة المطران كبوجي

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد شارك سفير سورية في لبنان علي عبدالكريم في مراسم جنازة مطران القدس فى المنفى والنائب البطريركي العام للقدس هيلاريون كبوجي والتي أقيمت برئاسة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام في كنيسة سيدة البشارة في المقر البطريركي في أنطلياس بلبنان.

وأكد البطريرك لحام في كلمة له خلال الصلاة الجنائزية لراحة المطران كبوجي ان “نضال وجهاد وتضحيات فقيدنا الغالي لفلسطين وسورية وطنه وللبلاد العربية فخر لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك”.

وأضاف “نجتمع معا لكي نودع فقيدنا الغالي المطران كبوجي .. فقيد حلب المنتصرة والرهبانية الحلبية المباركة وكنيسة بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك وفلسطين والقدس عاصمة إيماننا وفقيد المقاومة والحرية والكرامة”.

وأشار البطريرك لحام إلى ان المطران كبوجي استمر في الدفاع عن القضية الفلسطينية حتى آخر رمقٍ من حياته وكان يعلن دوما رغبته في العودة إلى فلسطين ليلتقي أبناءها ليكون قريبا إليهم ويشاركهم في آلامهم ومعاناتهم قائلا “انه سوري المنشأ .. فلسطيني الكفاح .. عربي الهوية”.

من جهته أعلن وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي ان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون منح المطران كبوجي وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور مشيرا إلى أن الرئيس عون كلفه وضع الوسام على نعش المطران الراحل.

وبعد مراسم الجنازة تم نقل جثمان المطران كبوجي إلى دير المخلص للرهبانية الباسيلية الحلبية في صربا بجونيه حيث ووري الثرى في مدافن الرهبان الحلبيين وذلك احتراما لوصيته بأن يدفن إلى جانب والدته.

وغيب الموت المطران كبوجي في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 94 عاما بعد مسيرة حافلة بالنضال في سبيل القضية الفلسطينية والدفاع عن المقاومة وسورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها.