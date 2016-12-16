“بتهمة التجارة البشرية”.. توقيف 13 شخصا في اليونان

أعلنت الشرطة اليونانية اليوم انها اوقفت 13 شخصا من المواطنين والاجانب يتبعون منظمة اجرامية لتهريب المهاجرين من تركيا الى اليونان ثم الى ايطاليا.

ونقلت “AFP” بياناً عن الشرطة اليونانية قولها انها: “ما تزال تبحث عن اعضاء اخرين محتملين في الشبكة”.

واوضح البيان انه بفضل التعاون مع حرس الحدود تمكنت من منع سفر 33 مهاجرا كانوا يتأهبون للمخاطرة بحياتهم عبر سواحل البحر الايونى باتجاه ايطاليا على متن زوارق متهالكة ومن دون سترات نجاة.