بتهمة التجسس.. السجن 5 أعوام لأحد أعضاء الفريق النووي في إيران

أصدر القضاء الإيراني حكما بالسجن 5 سنوات بحق أحد أعضاء الفريق النووي بتهمة التجسس لدول غربية.

المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام محسني صرح أن عضو الفريق النووي المعتقل عبد الرسول دري أصفهاني يحمل جنسية مزدوجة، إيرانية وكندية.

كما أضاف أن هذا الشخص المتهم بالتجسس كان على صلة بجهازين للتجسس خارجيين، وتم تأكيد الحكم الصادر ضده وأصبح قطعيا، بالسجن خمسة أعوام.

كذلك ذكر محسني أن المتهم له ملف فساد مالي أيضا، إلا أن لائحة الاتهام بهذا الصدد لم تصدر بعد، واصفا التهم التي تُوجه ضد السلطة القضائية في إيران وبعض المسؤولين بأنها “محض أكاذيب”.

يذكر أنه تم الإعلان عن اعتقال المتهم، في شهر آب من العام الماضي، على خلفية القضية المذكورة، وفي أيار المنصرم، صدر حكم أولي بحقه بالسجن 5 سنوات، وهو الحكم الذي تم تأكيده أمس الأحد.