بتهمة التهريب.. السلطات المصرية تعتقل سعودياً

اعتقلت السلطات المصرية مواطنا سعوديا في مطار القاهرة بتهمة محاولة تهريب 5 صقور.

وقالت مصادر أمنية إن المواطن السعودي حاول تهريب تلك الصقور إلى البحرين، بإخفائها داخل حقيبة، مشيرة إلى أن قيمتها تبلغ مليون ونصف جنيه.

وأوضحت المصادر أن أمين الشرطة الذي يعمل على جهاز كشف الحقائب، اشتبه براكب سعودي الجنسية، وعند تفتيشه عثر بحوزته على 5 صقور حيازتها محظورة، حيث اعترف بمحاولة تهريبها لبيعها واستخدامها في الصيد.

وقامت السلطات المصرية بإلغاء سفر الراكب السعودي، وتحرير محضر بحقه وإحالته إلى النيابة.