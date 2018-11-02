بتوجيه الرئيس الأسد.. الحكومة بكامل أعضائها تصل محافظة حلب

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد الحكومة بكامل أعضائها برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تصل الى محافظة حلب لمتابعة الواقع الخدمي والاقتصادي والتنموي في المحافظة وعقد الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء فيها.

وتشمل الزيارة أيضا الاطلاع على الواقعين الخدمي والتنموي ونسب تنفيذ المشاريع التي تم اطلاقها في مختلف المجالات الخدمية والاقتصادية والسياحية اضافة الى حركة الاسواق التجارية وواقع العملية الانتاجية ومراحل انجاز المخطط التنظيمي الجديد للمدينة وسبل تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية في مختلف مناطق المحافظة.