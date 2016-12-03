بتوجيه الرئيس الأسد.. العماد الفريج يتفقد قواتنا العاملة في حلب وريفها

بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام السيد العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بجولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من المواقع والنقاط العسكرية في حلب وريفها على اتجاه الشيخ سعيد، النقارين، غرب مطار النيرب.

ونقل العماد الفريج للمقاتلين محبة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد وتقديره لتضحياتهم وبطولاتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة, كما قام بزيارة عدد من الأحياء المحررة في مساكن هنانو وحي بني زيد ومعبر الكاستيلو, واطلع من القادة الميدانين على طبيعة المهام المنفذة والنجاحات التي تحققت في مدينة حلب وريفها, وعلى الإجراءات والتحضيرات التي يتم تنفيذها لتأمين احتياجات المواطنين الذين حررهم الجيش العربي السوري من سطوة الإرهاب وأمّن خروجهم من الأحياء الشرقية للمدينة.

كما ناقش السيد العماد نائب القائد العام مع القادة خطط العمليات المقبلة والمهام المسندة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة, وزودهم بتوجيهاته وأثنى على جهودهم الكبيرة وبطولاتهم, مؤكداً أن معركتنا مع الإرهاب مستمرة لإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية.

بدورهم أكد المقاتلون أنهم عازمون على مواصلة تنفيذ مهامهم لتخليص الوطن من رجس الإرهاب مهما بلغت التضحيات.