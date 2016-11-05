بتوجيه الرئيس الأسد.. العماد علي أيوب في يتفقد المواقع العسكرية بحلب وريفها

بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام السيد العماد علي عبد الله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بجولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من المواقع والنقاط العسكرية في حلب وريفها.

والتقى العماد أيوب المقاتلين ونقل إليهم محبة وتقدير السيد الرئيس الفريق بشار الأسد واعتزازه ببطولاتهم وتضحياتهم, واستمع من القادة الميدانيين إلى شرح مفصل حول طبيعة المهام التي تنفذها قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء.

واطلع العماد أيوب على خطط العمليات القتالية لمواجهة المجموعات الإرهابية ومراحل الأعمال القتالية التي خاضتها قواتنا المسلحة على عدة اتجاهات في جنوب وغرب حلب, وأثنى على الجهود المبذولة وروح الشجاعة والإقدام التي أبداها مقاتلونا البواسل في التصدي للعصابات الإرهابية واعتداءاتها على السكان المدنيين,ونوه السيد العماد بضرورة الاستفادة من الدروس التي اكتسبتها قواتنا المسلحة في الحرب على الإرهاب.

كما زار السيد العماد الكلية الجوية في كويرس شرق حلب والتقى مدير الكلية والضباط والقادة الميدانيين واطلع على طبيعة المهام القتالية المنفذة في التصدي لتنظيم “داعش” الإرهابي وأشاد بالصمود البطولي الذي تبديه حامية المطار والوحدات التي تدافع عنه.

بدورهم أكد المقاتلون أنهم سيبقون على العهد أبناء الوطن الأوفياء، مستعدين دائماً لبذل أغلى ما يملكون فداءً لقدسية ترابه الطاهر وصوناً لعزته وكرامة أبنائه.

كما زار السيد العماد مشفى الشهيد عبد الوهاب آغا العسكري في مدينة حلب واطمأن على الأوضاع الصحية لجرحى الجيش العربي السوري وأعطى توجيهاته إلى الكادر الطبي والإداري في المشفى لتقديم كل ما يمكن لرعاية هؤلاء الرجال الشجعان وتأمين مستلزماتهم العلاجية والطبية متمنياً لهم الشفاء العاجل.