بتوجيه الرئيس الأسد.. وفد حكومي برئاسة المهندس خميس في حلب

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد قام وفد حكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى محافظة حلب للوقوف على الواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظة.

وبدأ الوفد الحكومي الذي يضم خمسة عشر وزيرا أول اجتماعاته اليوم في فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء اهمية هذه الزيارة التي تأتي تتويجا لانتصارات الجيش العربي السوري وللوقوف على كل ما هو مطلوب لمحافظة حلب وتكامل جميع الجهود الحكومية للارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي في المدينة.

وقال المهندس خميس “إن حلب لم تغب يوما عن اهتمام الحكومة” داعيا إلى تقديم رؤية جديدة لاعادة تقييم المخطط التنظيمي للمدينة وفق منهج جديد بمشاركة جميع الاطراف المعنية.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن إعادة العملية الانتاجية بدءا من مدينة الشيخ نجار الصناعية وصولا إلى أصغر ورشة حرفية في حلب في مقدمة اهتمامات العمل الحكومي واولويات الزيارة الحالية.

واستعرض المهندس خميس العناوين الرئيسية لأهداف زيارة الوفد الحكومي على مستوى الخدمات والبنى التحتية واعادة تأهيل مطار حلب الدولي وتشكيل فرق عمل بالمحافظة لمتابعة كل بند من حاجات المحافظة في هذه الفترة إضافة إلى إعادة تأهيل المنشآت السياحية المتضررة بسبب الحرب.

وأوضح المهندس خميس أنه ستكون هناك لقاءات مع جميع الفعاليات الشعبية والأهلية لمعرفة ما هو مطلوب من الحكومة.

وبين محافظ حلب حسين دياب أن المحافظة وضعت خططا محددة لإعادة تأهيل الأحياء المحررة والعمل بدأ بفتح الطرق واعادة تأهيل البنى التحتية وكل الخدمات المطلوبة بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

وتناولت مداخلات الحضور ضرورة تفعيل مرسوم العفو العام والسماح لأهالي الريف بالعودة إلى قراهم وتشجيع المصالحات في ريف حلب ووضع خارطة استثمارية لمشاريع مجلس المدينة وإعادة النظر ببعض الأنظمة والقوانين لاستعادة ممتلكات مجلس المدينة والاهتمام بالأهالي في مراكز الإقامة المؤقتة وإعادة توزيع العنصر البشري وفق الأولويات والحاجات وتوفير المواد اللازمة للبناء.