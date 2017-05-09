بتوجيه الرئيس الاسد.. العماد أيوب يشارك في الاحتفال بعيد النصر في قاعدة حميميم في اللاذقية

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد شارك العماد علي عبد الله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة بالاحتفال الذي أقامته مجموعة القوات الروسية العاملة في سورية بالذكرى الثانية والسبعين للانتصار على النازية وذلك في قاعدة حميميم في اللاذقية.

وتلا العماد أيوب خلال الاحتفال نص برقية التهنئة التي وجهها السيد الرئيس بشار الأسد الى مجموعة القوات الروسية العاملة في سورية.

وتضمن الاحتفال عرضا عسكريا شاركت فيه مجموعة من قواتنا المسلحة، رافق العماد أيوب عدد من ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.