بتوجيه رئاسي.. العماد الفريج يتفقد أحد التشكيلات المقاتلة بريف اللاذقية

بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، قام العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش وزير الدفاع بزيارة تفقدية إلى أحد التشكيلات المقاتلة في ريف اللاذقية.

ونقل العماد الفريج خلال الزيارة تقدير الرئيس الأسد للمقاتلين واعتزازه ببطولتهم وتضحياتهم واستمع من القادة الميدانيين إلى شرح مفصل حول طبيعة الأعمال القتالية المنفذة في المنطقة ضد المجموعات الإرهابية وزودهم بتوجيهاته.

وأشار نائب القائد العام للجيش إلى أن الجيش العربي السوري أثبت في كل المعارك التي خاضها ضد الإرهابيين أنه “جيش عقائدي شجاع يتحلى رجاله بالانضباط والالتزام” مشددا على أن “سورية بقيادة الرئيس الأسد ستحقق الانتصار مهما كان حجم الدعم الذي تقدمه قوى العدوان لأدواتها من مرتزقة وإرهابيين”.

بدورهم أكد المقاتلون أنهم سيبقون العين الساهرة على أمن الوطن يبذلون الغالي والنفيس فداء لعزته وطهر ترابه.

وشملت زيارة العماد الفريج عددا من مصانع مؤسسة معامل الدفاع ومرفأ اللاذقية واطلع على المنشآت الجديدة فيها.

كما زار نائب القائد العام للجيش جرحى الجيش العربي السوري في مشفى تشرين الجامعي واطمأن على أوضاعهم الصحية وتمنى لهم الشفاء العاجل.