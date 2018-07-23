بتوقيع فنييها وعمالها … اسمنت عدرا: مكنة التعبئة الأولى في الخدمة

حققت الشركة العامة لاسمنت عدرا إنجازاً حمل توقيع فنييها وعمالها الذين نجحوا في إتمام عمليات التركيب والبرمجة والتشغيل لمكنة التعبئة الأولى، الموجودة برامجها حصراً لدى الشركة الموردة وخبرائها، إلا أن كفاءات تمكنت من كسر الحصار ووضع المكنة في الخدمة موفرين بذلك ملايين الليرات على الشركة وخزينة الدولة.‏

مدير عام الشركة المهندس مفيد السليمان أوضح أنه تم توريد مكنة التعبئة الأولى خلال عام 2010 بدلاً عن المكنة القديمة وهي من أعرق الشركات العالمية “ألمانية تحديداً”، مبيناً أنه وبالرغم من محاولاتنا المتكررة من أجل تأمين الخبراء للإشراف والتركيب والتشغيل من الشركة الموردة حسب بنود العقد إلا أن الأخيرة امتنعت عن إرسال الخبراء بسبب الظروف الراهنة، موضحاً أنه وبدعم خاص من وزارة الصناعة والمؤسسة العامة للاسمنت أخذت الشركة قرارها بتركيب هذه المكنة خوفاً على معداتها “وخصوصاً الكهربائية والكترونية” من التلف نتيجة الزمن عن طريق فريق عمل خاص من فنيي الشركة الذين قاموا بأعمال التصنيع المحلي اللازم لتركيب هذه المكنة وبعد الانتهاء من تصنيع كل القطع اللازمة للخط تمت عمليات التركيب والبرمجة والتشغيل ووضع المكنة في الخدمة بحضور وفد من الوزارة.‏