 بحث إجراءات فتح معبر “جوسيه” الحدودي

بحضور ممثلين عن الأمن العام والجيش والجمارك من سورية ولبنان عقد اليوم اجتماع عمل في بلدة القاع اللبنانية للتشاور في الترتيبات اللازمة لفتح مركز “جوسيه” الحدودي بين سورية ولبنان في منطقة القصير بالريف الجنوبي الغربي.

وذكر مصدر إعلامي أن المجتمعين ناقشوا آخر الإجراءات التي تم تنفيذها للوصول إلى فتح المركز أمام حركة المرور بين البلدين, وأكد ممثل المجلس الأعلى السوري اللبناني أحمد الحاج حسن أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل لفتح مركز جوسيه خلال الأشهر المقبلة بعد الانتهاء من التحضيرات من أبنية وبنى تحتية.

وأشار المصدر إلى أنه تقرر خلال الاجتماع عقد اجتماعات لاحقة لحل العقبات التي تواجه افتتاح المركز وتوفير عبور آمن لكل المواطنين في كل المراكز الحدودية بين سورية ولبنان.

يذكر أن مركز جوسيه الحدودي أغلق منذ أكثر من 4 سنوات بسبب انتشار التنظيمات الإرهابية في منطقة القصير ويبذل الجانبان السوري واللبناني جهودا حثيثة لإعادة فتحه أمام حركة المرور بين البلدين.