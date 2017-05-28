بحث إلغاء تأشيرة السفر بين العراق وروسيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها بحثت مع روسيا فتح خط جوي مباشر بين بغداد وموسكو وإلغاء تأشيرات الدخول للدبلوماسيين كمرحلة أولى، مشددة على ضرورة رفع مستوى التعاون بين البلدين.

وجاء في بيان للوزارة، أن “سفير جمهورية العراق لدى روسيا، حيدر منصور العذاري، بحث مع رئيس غرفة التجارة في روسيا الاتحادية سيرغي كاتبرين بالعاصمة موسكو، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالين التجاري والصناعي”.

وأعرب السفير العراقي عن “دعمه لرجال الأعمال، وأن أهم أهداف عمل البعثة، هو رفع مستوى التعاون بين البلدين”، موضحا أن “دور السفارة هو التنسيق بين المؤسسات والشركات العراقية ونظيراتها الروسية”.

وأشار العذاري، إلى أن “جهود الهيئة الدبلوماسية تنصب حاليا على سبل الإسراع بفتح خط جوي مباشر بين بغداد وموسكو، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين الحكومتين لإلغاء تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة كمرحلة أولى ثم لرجال الأعمال كمرحلة ثانية، أو منحهم تأشيرات متعددة نافذة لثلاث أو خمس سنوات”.

وشدد السفير العراقي لدى موسكو على أن خطوة كهذه “ستساهم بشكل كبير في توفير أجواء مناسبة للتعاون بين البلدين”.

من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة في روسيا الاتحادية كاتبرين، أن لدى “رجال الأعمال الروس والشركات الروسية كانت مشاريع كثيرة في الماضي وبسبب الظروف الأمنية التي مر بها العراق جعلت تلك الشركات تفقد الكثير من استثماراتها”.

وأشار رئيس غرفة التجارة الروسية إلى “رغبة الشركات الروسية ورجال الأعمال في العودة والعمل في السوق العراقية”.